FAKTIKONTROLL | Sotsiaalmeedias levivad pildid Eesti Vabariigi „ettevõtete“ kohta. Tegemist on Eesti saatkondadega USAs

Vabariigi aastapäeval läks sotsiaalmeedias liikvele postitus, mis viitab, et Eestil on Ameerika Ühendriikides registreeritud mitu Republic of Estonia (Eesti Vabariik inglise keeles) nime kandvat ettevõtet.

“Millise "EESTI VABARIIGI" aastapäeva "me" siis täna tähistame??!!” kirjutas postituse autor. Teine postitaja lisas, et Eesti näol on tegemist majandusorganisatsiooniga. Postituste juures on kuvatõmmised Dun & Bradstreet leheküjelt. Dun & Bradstreet Corporation (D&B) on Ameerika ettevõte, mis pakub ettevõtetele äriandmeid, analüüse ja teadmisi.