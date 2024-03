LP INDIAS | Hiidriigi raha voolab Vene sõjamasinasse, aga näppu viibutama ei tõtta isegi ukrainlased

Põhjala-Balti (NB8) välisministrid reisisid Indiasse koos, sest üksi on neist ka suurim riik pisike. Rootsis elab veidi üle 10 miljoni inimese, aga Indial on iga rootslase koha 140 indialast. Iga eestlase kohta elab seal üle tuhande inimese. „Kui Eesti üksi tuleks, oleks üks lugu. Kui tuleme kõik koos, siis meie SKP kokku on vähemalt G20 liikmesriigi vääriline,“ ütles välisminister Margus Tsahkna. Kaheksal riigil on juba aastaid olnud hea koostöö ja sarnased vaated, eriti nüüd, kui ka viimane neist saab NATO liikmeks. Juba kaks korda on ühiselt Ukrainas käidud, esimest korda Eesti eelmise välisministri Urmas Reinsalu eestvedamisel.