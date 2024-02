RAAMATUBLOGI: Ja kolmas ingel valas oma kausi välja jõgede ja vee allikate sisse, ja nemad said vereks... Stalin ja „Valge kaardivägi“

Segadus ongi üks „Valge kaardiväe“ märksõnadest. Ukraina, Kiiev, aasta 1919, kodusõda. Räägitakse, et Linn, nagu tegevuspaika nimetatakse, käis ligi paarkümmend korda ühe käest teise kätte. Punased, Petljura väed, valgekaartlased, sakslased ja niisama isehakanud bandiidid... Lugejagi on omadega sassis seepärast, et linna elanikudki on, sest ei tea, kas lehvitada punast või sini-kollast, olla vabariiklased, sotsialistid või monarhistid.