RAAMATUBLOGI: Kus on meie comissario Brunetti, kelle läbi näeks Eesti reaalsust?

Turist peab Itaaliat imeliseks ja olgu, ta tuleb ja läheb. Tegelikult pole selles imelises riigis kõik nõnda kaunis, kui pealtnäha paistab, aga kus on? Donna Leon rebibki lahti oma comissario Brunetti sarjas ehk Veneetsia krimkades Itaalia reaalsuse ehk valupunktid. Lugeja võib ju naiivselt õhata, et kõik see toimub seal, Itaalias, aga probleem on pigem selles, et kus on teiste või meie Leon? Kas tõesti on Eesti elu nii õnnis, et ei anna krimiromaanidele ainest?