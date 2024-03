POLIITKOLUMNIST | Jana Toom: avaliku aktiivsuse vaigistamine on oht demokraatiale

Direktiiv puudutab vaid piiriüleseid juhtumeid. Mis tähendab seda, et siseriiklikult võivad asjad justkui minna vanamoodi. Küll aga direktiivi arutelul Euroopa Liidu nõukogus kinnitati, et valdav enamus liikmesriike kavatsevad rakendada direktiivi sätteid ka siseriiklikult. Mõistagi tekkis mul küsimus, kas ka Eesti on selle enamusega liitunud. Võtsin ühendust justiitsministeeriumiga ja sain teda, et seda arutelu pole veel isegi peetud - plaan olevat see, et arutatakse siis, kui tuleb jutuks direktiivi ülevõtmine.