RAAMATUBLOGI: Kuidas jääda ellu, kuidas jääda inimeseks? Kolõma sunnitöölaagris piinelnud naise lugu

Koputus uksele

Mida on inimeseks jäämiseks üldse võimalik ühiskonnast väljatõugatu ja põlatuna teha, kui sõna „isiklik“ on keelatud ja kaotanud igasuguse tähenduse. Lubatud on vaid surra kodumaa, partei ja Stalini eest. Sind lihtsalt pole olemas. On ainult su luider kurnatud ihu, mida napi leivapajuki ja vangilurriga töökorras hoitakse. Ela-või-sure-režiim, absurdselt võigas olukord.