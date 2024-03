ARVUSTUS | Vaprad ja ilusad. Kas 1980.–1990. aastate toretsevaid eramuid peab ikka häbenema?

Mäletan lapsepõlves autoaknast avanenud kummalist vaadet teravatipuliste tornide ja veidrate katusemaastikega. Arupärimise peale vanematelt saadud vastus „See on ju see lollideküla“ kasvatas selle veidra arhitektuuri salapära veelgi. Sest majad, mis meenutasid pigem Walt Disney lossi kui tüüpkortermaju, kus mina ja enamik mu sõpru elasid, olid tõesti kummalised. Alles hiljem kuulsin, et küla nimi on Ilmandu, ja alles näituse vahendusel sain teada, et see, mida pidasin Disney lossiks, on muidu puhast joont hoidnud arhitekti Jaak Huimerinna töö.