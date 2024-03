KUULA | Vahel on vajalik loodust kaitsta kohtu kaudu

Seda juhtub ikka, et looduse ja keskkonna kaitseks kohtusse pöördutakse, keskkonnakaitsjad on kohtute kaudu osade juhtumite puhul ka õiguse saanud. Näiteks Auvere õlitehase ehitusloa tühistamine, Rail Balticu planeeringu tühistamine Pärnumaal metsiste elupaikades ja teiste Euroopa riikide kohtutest on samuti teada väga suurejoonelisi keskkonnavaidlusi, mis on lõppenud kogu riiki hõlmavate kliimakavade või -seaduste tühistamise ja ümbertegemisega.