JUHTKIRI | Peame Põhjamaade kiiluveest välja tulema

Klassikaline seletus majanduslikel tormilainetel kõikumisele kõlab, et Eesti on avatud majandusega riik ja sõltub hästi palju oma ekspordipartneritest. Ning tõsi ta on, et stagneerunud Rootsi ripub kivina kaelas ka meie taastumisväljavaadetel. Ent see pole siiski peamine, mis ettevõtjatele muret teeb.