RAAMATUBLOGI: Nagu reeglid ütlevad – (toa)teenija ei saa olla mõrvar

Tõesti, miks ei võiks krimilugude peategelased olla toateenijad? Ilmselgelt võib eeldada, et nad teavad oluliselt rohkem kui räägivad ning aastatega õpitakse märkama pisimaidki detaile. Igatahes „Regency Grant“ hotelli vanemtoateenija Molly märkab ning on oluliselt nutikam, kui arvatakse, sest nojah, tegu on alamklassiga, kelle mõtlemisvõime ei tohiks olla samaväärne rikaste ja ilusatega. Ehk siis: kui jumal andis rikkuse, andis ka mõistuse ning siit tulenevalt – pole rikkust, pole mõistust. Paraku, nagu elu näitab, on teinekord vastupidi.