INTERVJUU | Murphy ja Pentus-Rosimannus: Euroopa Liidu võlg on hiiglaslik, aga tagasimaksmist isegi ei arutata

Euroopa kontrollikoja presidendil on kombeks anda visiitidel intervjuu koos külastatava riigi kontrollikoja liikmega, seekord koos Keit Pentus-Rosimannusega. Murphy tunnistab, et tema institutsioon on üks Euroopa Liidu vähem tuntutest. „On oluline, et Euroopa Liidus on keegi, kes teeb kindlaks, et maksumaksja raha kulutamise eest võetakse vastutusele ja tagatakse läbipaistvus,“ lausus president. Teiste seas Eesti maksumaksjate raha kulutatakse ka selleks, et maksta tagasi sadu miljardeid eurosid laenu, mis võeti EL-i majanduse koroonajärgse taastekava jaoks.