Mitu riiki on Euroopa taasteraha kulutamisega jännis. Eesti püsib siiski järjel

Praeguseks on Eesti järjele jõudnud, aga RRF-i aruandluskohustus on range, ja kui Euroopa Komisjoniga tuleb vaidlusi, võib riik rahast ilma jääda. Mitu Euroopa Liidu riiki juba seisabki silmitsi sellega, et väljamaksed on blokeeritud.