RAAMATUBLOGI: Kõik teed viivad Rooma ehk kas eestlases on itaallast ja itaallases eestlast?

Üllatab, et autoril puudub Itaalias elamise otsene kogemus. Teisalt krutib lugemishuvi isepärasem lähenemisviis – päritolumaa külastustrettidest pärinevate muljete hilisem lahtiharutamine, mis juhib lugejatki sügavama tunnetuseni. Enamasti kohtub Petrone Itaalias oma Ameerikas elavate vanematega, kes on samuti lennanud rohkearvulist suguvõsa külastama. Veri ajab rähni puu otsa, nagu teame ja näeme.

Lugedes kargavad pähe mitmed küsimused. Näiteks, kui palju võiks olla Eesti väikelinnas elavas itaallasest ameeriklases aga tegelikult eestlaslikku? Ja kui palju on, või võiks meil, eestastel, olla itaallaslikku? Selgub, et mitte vähe. Ilusat eesti keelt kõnelev Petrone eelistab enesestmõistetavalt itaalia kööki, no eestlanegi on selle maa kokakunsti käsile võtnud. Teisalt pooldab Petrone itaallastele omast traditsioonilist perestabiilsust ja eks kuulu püsiv ja tugev perekond ka maarjamaa senistesse ideaalidesse.

Petrone eneseanalüüsis kumab fredjüssilik rahumeelsuse ja tasakaalu otsing, mis sunnib teda ikka ja jälle Itaaliasse kihutama, sest see tundub Eestist sobivama paigana enese mahalaadimiseks. Siin on väljakutse eestimaalaste saavutuskultusele. Kõige edukam, kõige rikkam... Kas selline mõttestamp suudab luua elamisväärsust? Intensiivset saavutusvajadust võiks kohati asendada pigem itaallaslik „homme on homme“ mõtteviis. Õnneks polegi see enam nii võõras ka eestlastele, eriti viimasel ajal neile, kes taipavad aega maha võtta, et end mitte surnuks töötada.