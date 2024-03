Briti konservatiivid arutavad jälle peaministri vahetust

Kuna Ühendkuningriiki valitseva konservatiivse partei niigi katastroofiliselt väike toetus üha väheneb, tõstatab osa partei liikmeid meedia vahendusel küsimuse, kas peaminister Rishi Sunaki asemel tasuks minna üldvalimistele kellegi teise juhtimisel. Eelmisel nädalal hakkasid levima kuulujutud, et partei parempopulistliku tiiva arvates sobib juhikandidaadiks alamkoja enamuse praegune juht Penny Mordaunt. Sunaki liitlased on läinud vasturünnakule ja hoiatavad, et kahe aasta jooksul neljandat korda peaministri vahetamine ei aitaks partei usaldusväärsust parandada.