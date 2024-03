ARVUSTUS | „Alkohol on mind alati võlunud.“ Aus elulooraamat Adele’ist

Maailmakuulsast lauljast saab kirjutada eluloo vähemalt kahel moel. Ühel juhul on autor lauljale/lauljatarile lähedane, liigub tema saatjaskonnas ja kuuleb-näeb nii mõndagi. Teisel juhul ei kuulu autor artisti siseringi ega pääse isegi siseringi lähedale, pidades parimaks lootust esitada artistile pressikonverentsil paar küsimust. Esimese variandi puhul on risk, et kirjutaja peab enne trükki peamistele asjaosalistele esitama käsikirja ja seda täiendama. Teisel juhul paneb autor küll oma arvamuse kirja, samal ajal riskides sellega, et nii mõnigi oluline detail või juhtum jääb lõputute ajaleheväljalõigete või telerist-raadiost salvestatud jutusaadete rägastikku. Danny White ei kuulu Adele’i lähikonda ja näib, et pole sattunud isegi ühelegi lauljatari pressikonverentsile.