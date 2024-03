FAKTIKONTROLL | Elumaja tulekahju ei põhjustanud elektriauto, vaid sisepõlemismootoriga väikebuss

Teaduslikult ei pea paika ka arusaam, et elektriautode süttimine on kuidagi tõenäolisem või sagedasem – pigem on olukord vastupidine . Maailma suurima elektriautode müügi osakaaluga riik on Norra, mille sotsiaalkindlustuse ja hädaolukorraks valmisoleku nõukogu andmetel oli bensiini- ja diiselmootoriga autodes neli kuni viis korda rohkem tulekahjusid.