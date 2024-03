Liis Kuresoo: meie metsade seisukohast ei ole vahet, kas suure puiduvajadusega tootmine rajatakse Lätti või Eestisse

Viimastel aastatel on palju räägitud sellest, et Eesti metsast pärit puit rändab väärindamata Eestist välja. On selge, et metsarikka maana peab Eesti kaaluma, kuidas metsas kasvavat väärtust kõige paremini just enda elanike heaks kasutada. Seega on igati tervitatav, kui räägitakse puidukeemia arendamisest Eestis - kui see aitab tänasest oluliselt väiksema raiemahu korral teenida riigile rohkem tulu.