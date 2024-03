RAAMATUBLOGI: Agatha Christie kevad: õhus on teinekord hoopis armastust, mitte surma

Wikipedia kinnitusel on krimikuninganna Christie avaldanud 66 krimiromaani ja 15 lühijuttude kogumikku. Ent kui hakkad sessamas artiklis romaane kokku lugema, saab neid pisut enam. Sama on lühilugudega. Käesolev raamat on ilmunud inglise keeles aasta 2023 nime all „Sinister spring“ ning wiki artiklis seda märgitud pole. Ehk siis segane värk, aga las olla. Christies peabki peituma pisut salapära. Samas tegelikult on asi lihtne – kevadega seotud lühilood, mis on varem ilmunud koondati ühiste kaante vahele. Eks mõnigi stoori tundub tõesti tuttav, aga Christiet tasub ka teist ja kolmandat ja neljandatki korda lugeda.