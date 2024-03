„Noortest tüdrukutest teevad Vene sõdurid nn. patju.“ 23-aastane Ukraina veteran paljastab sõja jõhkra reaalsuse

Praegu viibib Danõlo Lvivi rehabilitatsioonihaiglas. Ta on õppinud oma parema käe proteesi ja osaliselt halvatud vasaku käega süüa tegema. Enne meie vestlust valmistaski ta parajasti oma kaaslastele toitu. Intervjuu alguses kõlab õhuhäire ja uurin Danõlolt, kas ta ei peaks varjendisse minema. Danõlo naerab selle peale ning lausub, et on viimase kahe aasta jooksul hullemat näinud ja õhuhäirega teda ei hirmuta. Intervjuu ajal toetab ta parema käe proteesi hellalt vasaku käega, mille sõrmed pärast närvikahjustust väga hästi veel töötada ei taha. „Pärast haavatasaamist on mind maha kantud,“ ohkab ta.