Kriisieksperdid: miks ehitatakse Eesti sireeniäppi kilplase kombel? Järjekordne Ukrainas hästi toimiv lahendus hüljati

PÄEVA FOOKUS | Siseministeerium on hiljuti teatanud, et asutakse otsima taskusireeni, ent sellest loost on välja jäetud üks oluline nüanss. Nimelt tegeles Eesti riik juba sellise võimekuse liitmist võimaldava äpi loomisega ukrainlaste kasutatavate rakenduste eeskujul… kuni selle hoog maha tõmmati.