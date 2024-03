Õigusteadlane Porto Franco lahendist: ma ei leidnud ringkonnakohtu süüdimõistvast otsusest kriminaalasja koosseisu

„Siit tuleb välja, et ringkonnakohtu arvates on tõendamisstandardeid justkui mitu,“ ütles Ginter. „Riigikohus on varem öelnud, et peitkuritegude puhul peab olema menetlusaeg pikem ning jälitustoimingud arusaadavamad, kuid ta pole kunagi nõustunud sellega, et selle tõendamisstandard oleks madalam. Need on samad.“