FAKTIKONTROLL | Prantsusmaa pole otsustanud, et viib oma väed Ukrainasse

Artiklisse on lisatud tsitaat X-i postitusest: „Prantsuse väed hakkavad olema Ukrainas. Punaseid jooni ei ole. Mina olen president ja ma otsustan – Emmanuel Macron“. Postituse juures on videod France 24 telesaatest Macroniga, kus sellist tsitaati tegelikult ei kõla.

Viimastel päevadel on portaal läinud teemaga edasi ja avaldanud mitu artiklit väidetavate tõenditega, et Prantsuse väed on teel Ukrainasse.

Faktid Pole ühtegi tõendit sellest, et Prantsusmaa on otsustanud viia oma väed Ukrainasse.

Macron on viimastel nädalatel öelnud, et „kõik variandid on võimalikud“, kuid mingisugust otsust pole Prantsusmaa ega NATO oma vägede Ukrainasse viimise kohta teinud. Tegu on Macroni algatatud poliitilise aruteluga.

Eestineni jagatud video väidetavast Prantsusmaa tehnikast Bulgaarias on pärit Venemaa propagandaagentuurist. Tegu on valeinfoga.

France 24 telesaates ei öelnud Macron kordagi, et Prantsusmaa viib oma väed Ukrainasse või et Prantsusmaa astub Venemaaga sõtta.

LCI telesaates rääkis ajakirjanik eksperdiga, kuidas hüpoteetiliselt oleks mõistlik lääne vägesid Ukrainas paigutada.

France 24 telesaates küsisid saatejuhid Macronilt, kas ja millistel tingimustel viiakse Prantsuse väed Ukrainasse. Macron ei välistanud lääne vägede Ukrainasse saatmist, kuid ei öelnud kordagi, et selline otsus on vastu võetud. Ta ei täpsustanud, millises olukorras oleks Prantsusmaa valmis vägesid Ukrainasse saatma.

„Me ei ole täna selles olukorras,” ütles Macron ja lisas, et „kõik need valikud on võimalikud“.

„VIDEO: Prantsuse televisioonis juba räägitakse, kuhu välisväed Ukrainas paigutatakse – jutt on 20 000 sõdurist”, kirjutas Eestinen 19. märtsil ja lisas Prantsuse telekanali LCI saatelõigu.

18. märtsi saatelõigu pealkiri on „Prantsuse maaväed Ukrainas: võimalikud stsenaariumid”. Saates räägib kolonelleitnant Vincent Arbaretier hüpoteetilisest vägede paigutamisest, mitte reaalselt paika pandud plaanist. Saates rõhutatakse korduvalt, et tegu on hüpoteetilise olukorraga.

Eestinen avaldas 19. märtsil veel ühe artikli pealkirjaga „VIDEO: Kas Prantsuse väed on juba Bulgaarias teel Ukrainasse?”. Lisatud on video, millel on näha transpordiautosid sõjatehnikaga.

Selle väidetava videotõendi postitas 19. märtsil Telegrami Venemaa propagandaagentuur Anna News, mis levitab järjekindlalt Kremli valeinfot ja strateegilisi narratiive. Postituses pole selgitatud, kus ja millal on video tehtud ning kes on selle autor. Videost ei selgu, et see oleks tehtud Bulgaarias ja et tegu on Prantsusmaa sõjatehnikaga. Ükski autoriteetne allikas ega väljaanne pole sellist infot avaldanud.