Hambaarstide liidu juht: magusate jookide puhul ei päästa hambaid ka pesemine. Maks oleks igati asjakohane

Suhkrumaksu kehtestamise mõte on viimastel nädalatel palju elevust tekitanud. Küll räägitakse kaaluprobleemidest, küll sellest, et vaesem elanikkond saab pihta. Eesti hambaarstide liit soovib aga tähelepanu pöörata suutervisele ning sellest lähtuvatele probleemidele üldtervisega. 20. märtsil tähistatud ülemaailmsel suutervise päeval, kontekstis on paslik need teemad taas lahti rääkida.