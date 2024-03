Tanel Talve: kriisiplaan on nagu peldikupaber - enne ei märka selle puudumist kui häda käes on!

Kõige suurem oht erakorralise olukorra saabudes on paanika. Suurim võimalus seda vältida on teadlikud, ettevalmistunud inimesed. Kui me oleme varem oma kogukonnas rahulikult läbi arutanud võimalikud ohud ja erinevad situatsioonid ning kokku leppinud, kes mida ja millal teeb, on üsna suur tõenäosus, et kahjud jäävad minimaalseks või suudetakse neid sootuks vältida.