Lavly Perling: Reinsalu sõnad ja teod näitavad kahepalgelisust - ta on leppinud terve Isamaa korruptsiooniga määrimisega

Urmas Reinsalu näib siiski arvavat, et kõik on korras, kuivõrd ega inimesed ju kogemata erakonna valimisnimekirjadesse ei satu. Jah, Ahti Kallikormil on endise tippjuhina kindlasti võimekust poliitikas kaasa lüüa, küllap on mõnigi valmis talle mineviku andeks andma ja tõepoolest on tema tegu juba ammune, karistus kantud. Kas sellisel juhul ei peaks inimesel olema õigust unustusele, miks me ei või anda teist võimalust?