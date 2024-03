Ahti Kallikorm: inimest ei tohi eelnenud karistuse tõttu diskrimineerida – eile sai Eesti teada, et enam see nii ei ole

Eile sai Eesti teada, et enam see nii ei ole. Kuni eilseni oli see poliitikute suitsunurga jututeema – süvariik. Tänasest on see mustvalgelt meie kõigi silme ees lahtirullunud endise peaprokuröri enda sulest ilmunud pretsedenditu ülestunnistusena, et jah Lavly Perling on olnud osa süvariigist ja ta endiselt arvab, et see süvariik omab õigust inimesi lahterdada „omadeks“ kellel on kõik õigused ja enamgi veel ning „võõrasteks“ keda võib ja peabki mutta avalikult tampima.