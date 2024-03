19. veebruaril Eesti Rahvusringhäälingus avaldatud arvamusloos ütles Julianna Jurtšenko järgnevat: “2022. aastal tehti maakondades tasuta ühistranspordiga 22,2 miljonit sõitu. Statistika tõestab, et tasuta ühistranspordi kasutuselevõtuga on selle kasutamine oluliselt suurenenud nii Eesti maakondades kui ka pealinnas. Arvestades jutuks olevaid vahemaid, on selge, et suurem osa kasvust on tulnud tänu sellele, et inimesed on läinud eraautodelt üle ühistranspordile. See näitab, et reform ei teeninud vaid maakonna elanike huve, vaid avaldas positiivset mõju ka keskkonnale.“