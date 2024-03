FAKTIKONTROLL | Kas Taanis ja Saksamaal on maailma kalleim elektrienergia, nagu väidab Rain Epler?

TSITAAT | Riigikogu liige Rain Epler (EKRE) väitis 12. märtsil ERRis ilmunud arvamusartiklis: “Odav taastuvenergia on nagu tasuta ühistransport, mõlemad on kallid. Kõige lihtsam on selle väite paikapidavuse uurimiseks vaadata teiste riikide kogemust. ... Taani, kus tuuleenergiat on samuti pikalt arendatud, konkureerib sakslastega maailma kalleima elektrihinnaga riigi tiitlile”.