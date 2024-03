FAKTIKONTROLL | Erakonna Koos esindaja levitab võltsitud RusDelfi artiklit, milles „Putin“ asendati vulgaarse sõnaga „h**lo“

Videos räägivad Koos erakonna juhtfiguur Oleg Ivanov ja erakonna liige Ülle Pukk. Nad intervjueerivad Venemaa kremlimeelset aktivisti Nikolai Starikovi, kes korduvalt rõhutas intervjuus, et Ukraina pole iseseisev riik, vaid on Veneemaa “oma”, ja edastas muid Kremli narratiive.

„Putin - huilo“ on populaarne Putini-vastane väljend üle maailma. See sai populaarseks 2014. aasta Ukraina revolutsiooni ja sellele järgnenud Krimmi okupeerimise ja annekteerimise ajal. Kuvatõmmisel kasutatud sõna on sisult vulgaarne ja viitab mehe suguelundile.

Delfi süsteemi andmelogi ja avalikult kättesaadav veebiarhiiv tõendavad, et artikli pealkirjas on algusest peale olnud sõna „Putin“.

RusDelfis pole ilmunud sellise väljendiga peakirja. Seda kinnitab esiteks Delfi süsteemi andmelogi, millest nähtub, et artikli pealkiri on algusest peale olnud „ВИДЕО | Путин обратился к общественности в связи с терактом в „Крокус Сити Холле““ (VIDEO | Putin pöördus avalikkuse poole seoses terrorirünnakuga Crocus City Hallis).

„Olen vaadanud võltsingu autorite kasutatud uudist, uurinud meie admin-süsteemi nn logisid, kus on näha kõiki veebilehel tehtud muudatusi ja olen rääkinud ka uudise autoriga. Võin 100% garanteerida, et meil sellist pealkirja ilmunud ei ole. RusDelfi portaalis ei ilmu pealkirjades ilma tärnideta vulgaarset sõnavara põhimõtteliselt – meil on eri vanuses lugejad ja me saame piirata ligipääsu mõnele saidi siselehele, kuid mitte esilehele, kus selline pealkiri võiks olla nähtav,“ kommenteeris Šumakov.