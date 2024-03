RAAMATUBLOGI: Sektid on saatanast

Õigupoolest pole palju (krimi)kirjanikke, kellel peaks olema õigus avaldada 400+ leheküljelisi teoseid. Camilla Läckberg ja Henrik Fexeus nende sekka veel ei kuulu, ent samas nende stiili ja raamatu ülesehitust arvestades vähemaga hakkama saada on keeruline.

Läckberg kogus kuulsust ja on ka Eestis üsna populaarne oma Fjällbacka krimilugudega, kus kuritöö ja selle lahendamise kõrval kõrval pööratakse suurt tähelepanu inimeste – eelkõige politseinike – omavahelistele suhetele, mis täidavad märkimisväärse osa raamatust. Nii on ka Läckbergi uue, mentalisti sarja puhul, kuid suhtedraama pikitakse lukku veidi väiksemas mahus. Kas see on hea või halb, otsustagu lugeja.

Fexeus, muide, pole kirjanik, vaid Rootsi tuntuim mentalist, mistap on selge, miks suhtedraamad raamatusse jõudsid – see on Läckbergi stiil. Fexeus haldab teist peategelast, kuid mitte täielikult, sest temagi eraelu saab avali rebitud.

Niisiis lahendavad raamatus „Sekt“, mis on järg (aga iseseisev, mitte tihedalt seotud) teosele „Lõks“, kus tegutseb kummaline paar: Stockholmi politseiinspektor Mina Dabiri ja praktiseeriv ehk etendusi andev inimmeele, kehakeele¬ ja maagiaekspert Vincent Walder. Olgu siinkohal öeldud, et mentalist on ekspert, kes kasutab rafineeritud oskusi ja tehnikaid, et saavutada soovitud illusioon; ta loeb kehakeelt, silmavaadet ja kõike muud ning vastavalt kogemustele teeb järeldusi; kusjuures mentalist hüpnotiseerib vajadusel inimesi ja manipuleerib nende meeltega.

Mõistagi ei soovi hulk politseirahvast midagi kuulda kellestki uhuu-mehest, ent kui Vincent annab konkreetselt niidiotsi kätte ja lahendab ära nii mõnegi mõistatuse, tuleb temaga leppida, sest aeg sunnib takka.

Aga aega on Minal ja Vincentil vähe, sest lapsed kaovad. Neid meelitatakse või viiakse jõuga autosse ning kolme päeva pärast ilmuvad nad välja juba teise ilma lahkununa.