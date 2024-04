Seejuures ei varjagi nende potentsiaalne partner Tallinna linnas, erakond Isamaa, et üks sihte on pealinnast venemeelsus n-ö välja rookida. Nende paljude poliitikute väljendatud soovi võib panna ka teise võtmesse: soov on võtta hääli ennekõike venekeelsete valijate toetusele tuginevalt Keskerakonnalt. Aga see on juba kurjast.