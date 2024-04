Ministeerium tasakaalustab: ei ole nii, et alkoholireklaami kaitsevad vaid napsitootjad. Meedia ka

On selge, et 15 aastat vana reklaamiseadus vajab muutust. Elu ja ka igapäevased infokanalid on tohutu kiirusega vahepeal arenenud ja ka seadus peaks vastama tegelikele oludele, näiteks ei anna praegune seadus alati ühest vastust, kuidas täpselt reklaami võib teha ning kas need nõuded kehtivad ka sotsiaalmeedia ja mõjuisikute kohta.