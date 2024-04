KUULA | Tšehhi luure paljastas Kremli propagandavõrgustiku. Milliseid sõnumeid levitasid seal Eesti poliitikud?

Tšehhi ja Poola võimud teatasid eelmisel nädalal, et Voice of Europe’i kaudu maksti Euroopa poliitikutele raha, et nad levitaksid Ukraina-vastaseid jutupunkte. Uurijate sõnul on Saksamaa, Prantsusmaa, Poola, Belgia, Hollandi ja Ungari poliitikud saanud Ukraina riigireeturist oligarhi Viktor Medvedtšuki võrgustiku kaudu nõnda sadu tuhandeid eurosid.