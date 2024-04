Kas viga näed laita? Eesti elu parandamiseks on saadaval 75 000 eurot

Suurepärased ideed saavad alguse probleemist

Kohe lahenduste kallale asumine on väga inimlik, aga edukad teenused ja tooted saavad alati alguse õige probleemi tuvastamisest. Tuntud liiklusäpi Waze asutaja Uri Levine kirjutab oma raamatus „Fall in Love with the Problem, Not the Solution“, et alati on just probleem see, mis käivitab arengu. Kui probleem on piisavalt oluline, võib selle lahendamisega luua palju väärtust ja saada ka ise edukaks.