FOTOD | Kultuuripealinnas avati rahvusvaheline sürrealismi suurnäitus

Pariis oli 20. sajandi alguses olulisim kunstikeskus Euroopas, kuhu läksid ennast täiendama ja ajutiselt või püsivalt elama nii eesti kui ka tšehhi kunstnikud. Kodumaale tuldi tagasi sageli juba põnevate muljete ja uute ideedega. 1924. aastal avaldati esimene sürrealismi manifest ja juba kümme aastat hiljem kujunes Prahast Pariisi kõrval tähtsuselt teine sürrealismi keskus. Just Prahas tõusid esile nüüdseks üle Euroopa kuulsad kunstnikud, näiteks Toyen, keda on nimetatud isegi tšehhi avangardi kuningannaks, ning Jindřich Štyrský ja Jan Švankmajer, kes kõik on esindatud sellelgi näitusel. Tšehhi asekultuuriminister Ondřej Chrást ütles näituse avakõnes, et sürrealismi manifesti kirjutanud André Breton paigutas Toyeni lausa kümne 20. sajandi kõige olulisema kunstniku sekka.

„Eestis tegeleti sürrealismiga kaootilisemalt, aga paljude tuntud kunstnike, näiteks Eduard Wiiralti ja Karin Lutsu loomingust võib leida tõeliselt köitvaid sürrealistlikke pärleid,“ ütles üks näituse Eesti osa kuraatoritest Joanna Hoffmann. Ta lisab, et Eesti kõige järjepidevamalt sürrealistlikeks autoriteks võib siiski pidada Ülo Soosterit ja Ilmar Malinit, kelle isikupärase käekirjaga saab näitusel tutvuda põhjalikumalt.

Euroopa kltuuripealinn Tartu 2024 loovjuhi ja kunstiteadlase Kati Torpi sõnul on sürrealism kunstiajaloos üks märkimisväärsemaid kunstivoole, mida teavad ja tunnevad kõik. „Mitte kõik kunstivoolud ei jää ajas nii jõuliselt püsima, kui see on õnnestunud sürrealismil. Täna, sada aastat hiljem on maailmas huvi sürrealismi vastu suur, mida lisaks Euroopa kultuuripealinna programmile Tartus näitavad ka arvukad sürrealismile pühendatud näitused mujal Euroopas,“ tõi loovjuht välja.