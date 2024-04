RAAMATUBLOGI: Võimas vaade kunstimaalilma räpastesse telgitagustesse ja Iisraeli luure ehk Mossadi sisemusse

Üheteistkümnendaks. Õndsad on need, kel on olemas või on lugenud kõiki maakeeles ilmunud Silva raamatuid, mis kuuluvad vähimagi kahtluseta põnevuskirjanduse kuldsarja.

Kaheteistkümnendaks. Silva raamatuid on maakeeles saadaval (kui on, sest esimest kaheksat ei leia antikvariaatideski) kõigest kümme, kuigi kirjutatud on neid 23. Mida teha? Alustada otsast peale, et kõik need Eesti lugejani jõuaks? Kahtlemata, sest veelkord: Silva ja tema Alloni lood on pärlid.