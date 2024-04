ARVUSTUS | „Nidānasaṃyukta“. Algbudismi suutrad eesti keeles. Pühakirjade lugemine ei peagi kerge olema!

Eelmise aasta suve lõpul nägi ilmavalgust pruunide kõvade kaantega raamat pealkirjaga „Nidānasaṃyukta“, väiketähelise alapealkirjaga „algbudismi suutrad“, väljaandjaks kirjastus MR Piller. Tiitellehe ülaservas antakse teada, et tegu on kavandatava sarja „Taipamisõpetus: budismi klassika. Tõlked sanskriti keelest“ esimese köitega. Tiitellehe pöördel juhatatakse tõlkimisel kasutatud algväljaande juurde, milleks on 1962. a Berliinis editeeritud 25 „Nidānasaṃyukta“ sanskritikeelset teksti. Tõlkija ise ei ole tagasihoidlikult kuskil oma täisnime avaldanud, leidub vaid lühike märkus „sanskriti keelest tõlkinud MHR“. Siiski suudavad orientalistid ehk Idamaade uurijad tõlkija identifitseerida. Selleks on Tartus elav kirjanik ja orientalist Mait Hando Raun, eesti budoloogiateaduse rajaja Linnart Mälli (1938–2010) üks õpilasi.