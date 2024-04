Kristi Saare: kui tunne on, et ta elab sinu kulul, siis miks sa oled selles suhtes?

Räägi (raha)asjadest regulaarselt

Rahast rääkida tuleb partneriga juba suhte alguses, et vastuse saaksid ka suured küsimused nagu kellele kuulub vara, kes on lastega kodus ja kuidas mõlemad partnerid üksteise karjääridesse panustavad. „Sealt edasi kõik suured ostud: kas me ostame sellise auto, kui palju me reisime, milline on meie ettekujutus, mida me kulutame lapsele, millised on meie meelest mõistlikud niisama kulutused, kas ja kui suurte otsuste puhul peame üksteisega rääkima,“ toob Kristi Saare näiteid, mida partneriga raha teemal arutada. Selliseid vestlusi tuleks suhtes pidada regulaarselt.

Üksjagu muresid võib tekkida, kui läbi on jäänud läbi rääkimata kulude jaotamine. Ka esmapilgul õiglasena näiv kulude võrdne jaotamine võib olla probleemiks, sest sunnib vähem teenivat poolt elama üle oma võimete.

„Tihti näengi seda, et surutakse mingit 50-50 (kulude jaotust), madalama sissetulekuga pool kurnatakse ära. Tal ei teki mingisuguseid sääste ja siis lõpuks lahku minnes on suurema sissetulekuga pool jõukas, tal on päris palju varasid kogunenud. Teine pool hakkab sisuliselt nullist pihta.“

Mõlemad peavad suutma säästa

Kulude võrdne, 50-50 jaotus sobib Saare sõnul siis, kui ka sissetulekud on võrdsed või elatakse väiksema sissetulekuga poole elustandardi järgi. „Elustandard peab olema paika pandud selle järgi, et ka see pool, kellel on madalam sissetulek, ka temal on võimalik säästa. Sealt edasi, kui on soov kulutada rohkem, siis need kulud peavad minema proportsionaalseks,“ soovitab Saare.

„Inimesed mõnikord küsivad, et aga siis elad nagu selle teise poole kulul. Seal lõpuks tulebki see küsimus, et kui te olete ühine pere, ühine kodu, ühised lapsed, siis kas olete tiim või ei ole? Kui tunne on see, et ma teenin rohkem ja ta elab minu kulul, siis miks sa oled selles suhtes?“