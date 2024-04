Isamaa soov iseenesest on arusaadav. Ka meie andmetel toetab selge enamus Eesti kodanikke Vene kodanike valimisõiguse piiramist kohalikel valimistel. See on väga lihtsasti arusaadav ja inimlik hoiak, et praegusel ajal keegi, kes läheb valib Vene saatkonnas Venemaa presidendiks Putini, ei saaks Eesti kohalikel valimistel hääleõigusega osaleda.