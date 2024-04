ARVUSTUS | Kes on koletis? Film, mis jätab vastuse leidmise vaatajale

„Koletis“ juhib vaataja kujuteldava koletiste jälgedes ja annab mõista, et ainus loogiline lõpplahendus peab olema koletislik tõde. Aga kas ikka on?

Möödunud aastal Cannes’i filmifestivalil parima stsenaariumi eest auhinna ja Queer Palmi võitnud „Koletis“ on lugu, mis hülgab ühe keskse tegelase perspektiivi, et avada sündmusi kolme tegelase – ema, õpetaja ja poja – kaudu. Selline võttestik toob nähtavale subjektist lähtuvad nüansid, mis lisavad loole avarust ja ruumi, kuid samas toovad nähtavale meie oma nägemuse kitsaskohad. Kuivõrd on siiski nii palju nendes lugudes, mida me endale ja teistele jutustame, tõelist tõde ja kui palju on sellest tõest meie oma subjektiivsest nägemusest lähtuv? Kiht kihi haaval kooruvad välja ühiskondlikud ja isiklikud raskuspunktid, mis teevad säärased möödarääkimised võimalikuks.