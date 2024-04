RAAMATUBLOGI: Elu mõõdab inimest karmilt ja mitte tasuta... Rännak omaenese elu sügavikku

Hinnatud jutuvestja kirjutas lühiromaani juba põdurana ja streikiva mäluga, kus kahtlused kirjutise avaldamiskõlblikkuse pärast närisid hinge. Ometi võime Márqueze fännidena olla õnnelikud, et teos ikkagi ilmus. Pole kahtlust – kanget hinge imenduvat sõnakraami sügavast elutunnetusest jätkub ka viimasesse teosesse.

Millest jutt?

Peategelane on 46-aastane oma meest armastav, igati ontlik ja truu abielunaine Anna Magdalena Bach, kes käib iga aasta augustikuus parvlaevaga ühel saarel, et ema hauale gladioolikimp viia. Ometi tabab kindlameelset ja väärikat abielunaist ühel ööl saarel hotellis ootamatu palavikuline kiresööst ja soov üheks ööks ennastunustavalt anduda juhusuhtele. See on soov hõljuda viivuks ajatus naudingus väljaspool armastust, kannatust ja lunastust, eemal iseendast ja rutiinist. Olla lihtsalt keegi teine, võib-olla iseenda vastand.

Elu karmid mõõdupuud

Siin tekivadki küsimused. Kas on võimalik armastusest või iseendast korraks vargsi, jälgi jätmata, lihtsalt välja hüpata? Kui talutav oleks selline selline ekstreemsus hüppajale endale ja millist lõivu elu selle eest nõuaks? Tervikpildi raamidest välja astumine eeldab karmilt öeldes maksevõimet ehk teisisõnu valmisolekut selleks, mis juhtuda võib. Kas armastuse omal soovil katkestamine annab hiljem võimaluse seda ka omal soovil taastades jätkata, tehes näo, nagu katkestust poleks toimunudki? Need on eksistentsiaalsed küsimused, mida elupööris peategelase sisemusse paiskab. Mil määral on tugevasti juurdunud moraaliga abielunaine valmis avastama end näiteks odava kupüüri eest müüdud naisena? Elu mõõdab karmilt ja sirgelt. Vähese väärtusega rahatähest võib saada hoopis kõrvetav häbiplekk.

Üle piiride oma piiratuses