Grete Arro: kool, kus lapsel pole hea, tuleb kinni panna

Samal ajal on koolimeeldivus Eestis üks Euroopa madalamaid. „Mõnes mõttes võiks öelda nii, et kui ma olen kool, milles lapsed ei taha käia, siis ma ei tohiks saada magada rahulikult, sest ma ei oska seda põhiülesannet täita. Mõnes mõttes võib-olla peaksin ma ennast lahti laskma!“ lisab ta.

Psüühikaga arvestamine toetaks tippude tekkimist

Koolisüsteemis laste vaimse heaolu ja psüühika toimimisega mittearvestamine on Grete Arro sõnul ka üks olulisi tegureid, mis takistab akadeemilisi tipptulemusi. „Tegelikult meil ei ole tippe just selle pärast, et me ei oska toetada kõiki. Et me ei oska teha sellist kooli, kus absoluutselt iga lapse heaolu on keskmes.“

Arro ütleb, et kuna ei saada aru, kuidas inimese psüühika toimib, siis kujundatakse ka koolikeskkonda sellisena nagu lihtsalt tundub, et on mõistlik. „Aga igasugu asjad võivad tunduda. Praegu tundub näiteks see, et kui ajame lapsed võistlema ja hirmutame neid, et siis nad hakkavad paremini õppima. See on samasugune tundumine nagu nõiapõletus!“

„See ei ole nii raske aru saada, kuidas psüühika toimib – me saame selle kõik ära õppida. Ja selle boonus on see, et vaimne tervis on parem ja tipud saavad tekkida, akadeemiline sooritus saab minna paremaks. Täna meil väga sageli arvatakse, et me ei saa olla soojad, sest me kardame, et akadeemiline tipptase kukub. Tegelikult täna me hoiame seda tagasi,“ on Arro kriitiline.

Kuigi paljudes klassiruumides on Arro sõnul asjad ka väga hästi, siis see ei ole kahjuks valdav. „Suur osa sellest, kuidas me täna üldhariduskoolis toimetame, on lapse suhtes kognitiivselt mittekaasav,“ selgitab Arro.

Võistluslikkus kahjustab, hoolivus toetab õppimist