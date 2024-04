Tomas Jermalavičius: Bideni kartlikkus ja kinnisidee „eskalatsiooni juhtimisest“ võib Lähis-Idas viia katastroofiliste tagajärgedeni

Edasine sõltub nüüd Iisraeli sõjakabineti otsusest: kas säilitada hoiak, et heidutus seisneb rünnaku tagasilöömises ja piirduda märguandega, et kõik tulevased sedalaadi rünnakud on täiesti mõttetud, sest õhu- ja raketitõrje toimivad, või muuta see karistavaks heidutuseks ja maksta kätte nii, et Iraan saab väga haiget ja märguande, et kui Teheran kunagi veel sellist rünnakut proovib, järgneb midagi veel valusamat.