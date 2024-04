Rohelised vastavad Lanemanile: looduse kaitsmine pole „puukallistamine“, vaid oluline alus tegeliku julgeoleku tagamiseks

Loodus on ka strateegiline ressurss - me isegi ei oska ette kujutada, et selle asemel oleks mürsud.

On naljakas ja traagiline ühtaegu vaielda kindraliga selle üle, mida õigupoolest tähendab julgeolek ja mis on selle juures tegelikult strateegiline, mis taktikaline külg. Inimlikult mõistame, et lugupeetud sõjamehe Alar Lanemani lahendus seisneb järelduses „rohkem tanke ja mürske“, aga elu planeedil Maa on tõesti palju keerulisem. Kui sa ikka oled harjunud haamrit käes hoidma, siis sa naelapeast kaugemale ei näe, mõistame. Kui sellest saab su poliitiline platvorm, siis muutub see varem või hiljem ohtlikuks ja omakasupüüdlikuks hämaks.