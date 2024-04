KUULA | Kui vastuvõtlikud on eestlased Vene infomõjutustegevusele tegelikult ja mida peab teadma, et selle ohvriks mitte langeda?

Eelmisel nädalal ilmus kapo aastaraamat, mis räägib praegustest olulisematest ohtudest Eesti julgeolekule. Suure tähelepanu all on Vene hübriidoperatsioonid, näiteks „tüngakõned“ Lääne liidritele ja piiripunktis ukrainlaste piinamine Vene eriteenistuste poolt. Muuhulgas on fookuses vastuluure, küberjulgeolek ning terrorismi tõkestamine ja äärmusluse levik Eestis. Pea iga sellise mõjutustegevuse juurde käib aga ka valeinfo ja propaganda.