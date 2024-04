Dagmar Narusson: kas Eesti inimene on valmis kogukonnas elama?

Ta lisab, et kogukondades on igaüks andja ja saaja, sest meil kõigil on midagi anda ja ka väikesed asjad on kogukonnas suured. „Meil kõigil on teadmised, oskused. Ja kui muud pähe ei tule, siis naeratan või märkan inimest ja räägin juttu. See on ka suur asi.“

Kogukonnad toetavad vaimset tervist

Narusson soovitabki igaühel oma igapäevastes toimetustes kas või näiteks kodupoes märgata teisi ja öelda midagi kena. „Vaadake, mis juhtub sellest. Endal läheb ka olemine paremaks. Alguses ta vaatab sind imelikult, ehmatab. Järgmine kord juba ootab, et toredat juttu rääkida ja siis need hetked muutuvad sellisteks, mida sa ootad. Näeks teda jälle! Huvitav, kuidas tal läheb?“

Dagmar Narusson rõhutab, et kogukondade areng peaks riigile kindlasti korda minema, sest kogukondadesse kuulumine toetab inimeste tervist ja turvatunnet. „Erinevad uuringud toovad välja, et kogukondadesse kuulumine tugevdab vaimset tervist. Inimestena me vajame teisi inimesi ja häid suhteid nendega, et stressirohketel perioodidel või väga keerulistes olukordades paremini hakkama saada. Nii et kui riik toetab kogukondi nende toimetamistes, siis tegelikult ta toetab selle kaudu ka inimesi,“ selgitab ta.

Vaimne tervis on üks teema, mis ühendab kogukondi üle maailma – väljakutse vähendada üksildust. „Me tõesti vajamegi kogukondi maailma erinevates paikades sellepärast, et oleks vähem üksildust.“

Terve kogukond on sunnivaba

Kuigi vaimsele tervisele kasulikud, jõuavad ka kogukonnad paratamatult ühel hetkel konflikti, raskused suhetes kuuluvad ka kogukondade juurde. Tõeline kogukond saabki Dagmar Narussoni sõnul alguse siis, kui konfliktist minnakse koos läbi. „See on aeg, kus suudetakse tolereerida üksteise erisusi-puudusi. Paremini tuleb esile, kes on milles hea, mida kelleltki oodata.“