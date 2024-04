FAKTIKONTROLL | Pilvekülv ei põhjustanud Dubai suurvihma. Tegemist on kliimamuutuste tagajärjega

Samuti ei toimunud too päev Ühendemiraatides pilvekülvi. AÜE riiklik meteoroloogiakeskus (NCM) teavitas kolmapäeval, et viimane külvamine toimus esmaspäeval ehk kaks päeva enne tormi.

NCM-i peadirektori asetäitja Omar Al Yazeedi ütles uudisteagentuurile NBC, et organisatsioon ei viinud tormi ajal läbi külvamisoperatsioone. "Pilvede külvamise üks põhiprintsiipe on see, et pilvi tuleb sihtida nende varajases staadiumis, enne kui sajab vihma. Kui teil on tugev äikesetorm, siis on hilja külvitoiminguid teha," lisas ta.