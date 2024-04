Liisa Pakosta: kuni looma käsitletakse asjana, puudub zoofiilia keelustamisel mõte

PÄEVA FOOKUS | Delfi Lemmiklooma portaal tõi täna avalikkuse ette õõvastava loo koerast, keda tema peremees lapse nähes suuseksile sundis. Riigikogu liige Liisa Pakosta (Eesti 200) selgitab, et zoofiilia Eestis keelustamine on takerdunud asjaolu taha, et looma käsitletakse õigusruumis seni esemena, ja antud juhtumi puhul on juba olemas seadused, mille alusel loomapilastaja vastutusele võtta.