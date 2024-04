RAAMATUBLOGI: Kui keegi kirjeldab reise läbi elu, avanevad endalgi mälestusteluugid

Need, kelle vanuseks määratakse 60+ ja kes on omajagu reisinud, saavad Mändi meenutustest jõulise nostalgialaksu. No täpselt... Ainult et pisidetailid erinevad. Vaat tal juhtus nii, aga mul naa... Tundub, et vanem põlvkond on läbinud rännates kodumaa piiridest välja üsna ühesuguse teekonna.

Algas kõik Venemaa avarustes. Kuidas sai Leningradis hotellikohti välja lunitud, Moskvas õlle kõrvale esmakordselt krevette maitstud ja Kremlis luusitud, Taškendis pilaffi nauditud, Gruusias turumuttide, tšeburekimüüjate ja taksojuhtidega vaieldud, Kasahstani sopkades ära eksitud ja... Aga stopp, need on siinkirjutaja mälestused, mis tulevas silme ette Mändi lugedes.

Või siis kui piirid hakkasid avanema... Kuidas Helsingis laevalt viina välja viia ja see turul maha müüa, Nicaragua turul banaane osta, Rootsis rahanappusel kuidagiviisi välja vingerdada, Ameerikasse reisida nii, et tuled tagasi oluliselt rikkamana kui läksid (ostes makikassette, tossusid ja muud allahinnatud kraami ja müües see komisjonikaupluses maha)... Pagan, taas enda meenutused, mis ujusid mälus pinnale Mändi lugedes.

Ja siis reisimine valge inimesena, kui Itaalias joodud veinid ja konsumeeritud risottod ei rüüstanud rahakotti ning Prantsusmaal võis endale lubada ka filet mignon’d.

Ja siis kohtumised inimestega... Enamasti toredate, aeg-ajalt mittetoredatega... Issanda loomaaed on tõesti avar.

„Reisides läbi elu“ on suurepärane teos, vähemalt vanema põlvkonna jaoks, sest, nagu öeldud, on sel kaks dimensiooni – esiteks autori meenutused, mis kergitavad kui pärmil üles enda mälestused. Täielik nostalgia... Võtkem või peatükid:

* Reisid nõukogude impeeriumi avarustes.

* Esimesed pilgud raudse eesriide taha.

* Äsjase soveti seiklused vabas maailmas.

* Kogemuste kogunedes uude aastatuhandesse.

* Reise väärikas eas.

Kui kirjutaks oma reisiraamatu, siis oleks see jaotunud just täpselt sellistesse osadesse. Samas ehk nooremadki leia Mändi meenutustest huvipakkuvat, et mõista, kuidas oli võrreldes sellega, kuidas on.