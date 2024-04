Maarja-Liisa Veiser: see on täiesti uus tase, kui väidetakse, et peretoetustest rääkimine on juba iseenesest sündimust vähendav

Paistab, et vaatamata praegusele rekordilisele sündimuslangusele on isegi jutt stiilis „tundub, et võib-olla tuleks ikkagi mingeid lahendusi otsida“ sotsiaalministeeriumile vastuvõetamatu.

Alis Tammur kirjutas Delfisse huvitava loo, mille juhtmõte on, et laste- ja peretoetuste suurendamise jutt mõjub peredele hoopis vastupidiselt, mistõttu ei tahetagi lapsi saada. Iseenesest on see huvitav mõttekäik, mida oleks võinud rakendada ka näiteks õpetajate streigi ajal. Selle loogika järgi tuleks õpetajaks õppima rohkem noori, kui lõpetada õpetajate palgatõusust rääkimine.